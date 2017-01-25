В Украине 7 лет не было вакцинации - У.Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Украине 7 лет не было вакцинации. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала об этом в программе "Левый берег" с Соней Кошкиной, передает УНН.
"В Украине был очень большой дефицит. Мы через государственные закупки закупили достаточное количество доз для определенных вакцинаций, что сейчас имеем препараты даже с запасом. И такая идея - чтобы был запас. Сейчас он есть. Также, сейчас мы должны вакцинировать очень много детей. Последние 7 лет не было вакцинаций. Также, была кампания против нее: очень многие родители бойкотировали вакцинацию ", - сказала министр.