В Укравтодоре заявили, что ремонта дорог почти не было с 2005 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С 2005 года в Украине почти не проводился ремонт дорог. Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает корреспондент УНН.
"По непонятным причинам в стране с 2005 года почти ничего не ремонтировали - исключением были годы подготовки до 2012 года. Отсутствие современных технических стандартов и несоответствие современным параметрам нагрузки фактически разрушили сеть дорог. Для восстановления дорог нужны время и средства", - сообщил С.Новак.
По его словам, достичь результата можно лишь при условии осуществления европейской системы управления, гарантированного финансирования и четкой программы.
Напомним, Премьер В.Гройсман пообещал "масштабный" ремонт дорог в этом году.