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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23924 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30658 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 76125 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81222 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102630 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109631 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116815 просмотра

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В Укравтодоре заявили, что ремонта дорог почти не было с 2005 года

В Укравтодоре заявили, что ремонта дорог почти не было с 2005 года

Киев  •  УНН

 • 8380 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. С 2005 года в Украине почти не проводился ремонт дорог. Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает корреспондент УНН.

"По непонятным причинам в стране с 2005 года почти ничего не ремонтировали - исключением были годы подготовки до 2012 года. Отсутствие современных технических стандартов и несоответствие современным параметрам нагрузки фактически разрушили сеть дорог. Для восстановления дорог нужны время и средства", - сообщил С.Новак.

По его словам, достичь результата можно лишь при условии осуществления европейской системы управления, гарантированного финансирования и четкой программы.

Напомним, Премьер В.Гройсман пообещал "масштабный" ремонт дорог в этом году.

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