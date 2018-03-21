В Укравтодорі заявили, що ремонту доріг майже не було з 2005 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З 2005 року в Україні майже не проводився ремонт доріг. Про це під час засідання уряду заявив виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
"З незрозумілих причин в країні з 2005 року майже нічого не ремонтували – винятком були роки підготовки до 2012 року. Відсутність сучасних технічних стандартів та невідповідність сучасним параметрам навантаження фактично зруйнували мережу доріг. Для відновлення доріг потрібні час та кошти", - повідомив С.Новак.
З його слів, досягти результату можна лише за умови провадження європейської системи управління, гарантованого фінансування та чіткої програми розвитку.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман пообіцяв "наймасштабніший" ремонт доріг цього року.