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В Укравтодорі заявили, що ремонту доріг майже не було з 2005 року

В Укравтодорі заявили, що ремонту доріг майже не було з 2005 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. З 2005 року в Україні майже не проводився ремонт доріг. Про це під час засідання уряду заявив виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, передає кореспондент УНН.

"З незрозумілих причин в країні з 2005 року майже нічого не ремонтували – винятком були роки підготовки до 2012 року. Відсутність сучасних технічних стандартів та невідповідність сучасним параметрам навантаження фактично зруйнували мережу доріг. Для відновлення доріг потрібні час та кошти", - повідомив С.Новак.

З його слів, досягти результату можна лише за умови провадження європейської системи управління, гарантованого фінансування та чіткої програми розвитку.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман пообіцяв "наймасштабніший" ремонт доріг цього року.

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