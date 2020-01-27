В Укравтодоре рассказали, какие IT-технологии внедрят при строительстве дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. При строительстве дорог в этом году в Укравтодоре вводят IT-технологии, в частности, GPS-трекеры для обслуживающей техники. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.
"Многое делаем с точки зрения внедрения IT-технологий... Отдельные две вещи - это GPS-трекеры на всю технику, которая обслуживает дорогу мы вводим обязательно. Это обязательное условие теперь для подрядных организаций. Вторая - это система взвешивания в движении", - сказал Кубраков.
Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине.