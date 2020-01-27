В Укравтодорі розповіли, які IT-технології запровадять при будівництві доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. При будівництві доріг цього року в Укравтодорі запроваджують IT-технології, зокрема, GPS-трекери для обслуговуючої техніки. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік голова компанії Олександр Кубраков, передає кореспондент УНН.
"Багато чого робимо з точки зору запровадження IT-технологій… Окремі дві речі – це GPS-трекери на всю техніку, яка обслуговує дорогу ми запроваджуємо обов’язково. Це обов’язкова умова тепер для підрядних організацій. Друга – це система зважування у русі", - сказав Кубраков.
Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні.