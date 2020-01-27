В Укравтодорі розповіли, які IT-технології запровадять при будівництві доріг

"Багато чого робимо з точки зору запровадження IT-технологій… Окремі дві речі – це GPS-трекери на всю техніку, яка обслуговує дорогу ми запроваджуємо обов’язково. Це обов’язкова умова тепер для підрядних організацій. Друга – це система зважування у русі", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні.