В Украину пришел новый атмосферный фронт - летняя жара будет продолжаться, но уже баз аномально высоких температур. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Фронт не везде пройдет с осадками, потому что такая высокая температура воздуха порой высушивает влагу далеко наверху ... Однако это означает, что температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и начнет ослабевать на юге, востоке и в центре - заявила синоптик.

По ее словам, 19-го июля максимальная температура воздуха ожидается:

на западе +25+29 градусов;

на севере +27+29 градусов;



в центре +28+32;



на востоке +31+34, (на Луганщине еще до +36 градусов);



на юге +32+36 градусов.



Также синоптик предупредила о возможных дождях с грозами - завтра в Карпатах и вечером в Приазовье.

В Киеве в пятницу предполагается сухая погода с притомной температурой воздуха около +28 градусов - подытоживает Диденко.

В Киеве большинство дней с начала июля установили рекорды жары