Киев • УНН
В Украину пришел новый атмосферный фронт, который снизит температуру воздуха. На западе и севере ожидается +25-29°C, на юге и востоке до +36°C. Возможны дожди с грозами в Карпатах и Приазовье.
В Украину пришел новый атмосферный фронт - летняя жара будет продолжаться, но уже баз аномально высоких температур. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
Фронт не везде пройдет с осадками, потому что такая высокая температура воздуха порой высушивает влагу далеко наверху ... Однако это означает, что температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и начнет ослабевать на юге, востоке и в центре
По ее словам, 19-го июля максимальная температура воздуха ожидается:
Также синоптик предупредила о возможных дождях с грозами - завтра в Карпатах и вечером в Приазовье.
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