В Украину не завозили из Франции опасный сыр со стафилококком - Госпродпотребслужба

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей опровергают информацию о том, что в Украину завезли опасный сыр со стафилококком из Франции. Об этом ссылка на пресс-службу ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в интернете распространяется ложная информация об опасном сыре со стафилококком, который попал на украинские прилавки экспортом из Франции.

20 декабря 2023 года Госпродпотребслужбой направлен запрос команде RASFF при Европейской Комиссии относительно уточнения экспорта сыра из ЕС в Украину и получен ответ, что данный груз в Украину не отправлялся

20 декабря 2023 года Госпродпотребслужбой направлен запрос команде RASFF при Европейской Комиссии относительно уточнения экспорта сыра из ЕС в Украину и получен ответ, что данный груз в Украину не отправлялся - заявили в Госпродпотребслужбе.

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Дополнение

В Госпродпотребслужбе предупредили, что RASFF портал является открытым для потребителей, поэтому информационные сообщения могут использоваться для дезинформации общества в Украине.

В ведомстве добавили, что следует доверять только официальным органам.

Напомним,

Ранее в сети появилась информация, что Украина импортировала французский сыр Реблошон, в котором был найден золотистый стафилококк.