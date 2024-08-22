В Украине завтра свет выключать не планируют
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что 23 августа в Украине не планируют отключать электроэнергию. Компания призывает потребителей экономно использовать электроэнергию, несмотря на отсутствие плановых отключений.
Завтра в Украине не планируют отключать свет, но призывают потреблять электроэнергию экономно, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 23 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации - о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
В компании также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.
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