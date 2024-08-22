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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине завтра свет выключать не планируют

В Украине завтра свет выключать не планируют

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 15:12  •  1667 просмотра

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Укрэнерго сообщает, что 23 августа в Украине не планируют отключать электроэнергию. Компания призывает потребителей экономно использовать электроэнергию, несмотря на отсутствие плановых отключений.

Завтра в Украине не планируют отключать свет, но призывают потреблять электроэнергию экономно, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 23 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации - о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

В компании также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.

В ДТЕК пояснили, як аномальна спека впливає на відключення світла19 августа 2024, 09:53 • 11387 просмотров

Антонина Туманова

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