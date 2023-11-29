В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии, просят экономно потреблять электричество
Киев • УНН
Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за увеличения потребления и суровых погодных условий, что заставило "Укрэнерго" призвать к экономии до 18:00. Электростанции не могут удовлетворить спрос, поскольку возобновляемые источники энергии не работают должным образом, а тепловые станции частично выведены из строя.
Укрэнерго заявило, что в Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме из-за роста потребления света. Украинцев попросили экономно расходовать электроэнергию в течение всего дня потреблять электроэнергию в течение всего дня до 18:00, сообщает УНН.
С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита - стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов. В то же время электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей: солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте
Отмечается, что в энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут выработать все украинские электростанции.
Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня до 18:00
В компании отметили, что достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00.
Ранее
В Укрэнерго сообщали, что уровень потребления электроэнергии стремительно растет. И не исключили дефицит.
В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии, просят экономно потреблять электричество
Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за увеличения потребления и суровых погодных условий, что заставило "Укрэнерго" призвать к экономии до 18:00. Электростанции не могут удовлетворить спрос, поскольку возобновляемые источники энергии не работают должным образом, а тепловые станции частично выведены из строя.
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