В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии, просят экономно потреблять электричество

Укрэнерго заявило, что в Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме из-за роста потребления света. Украинцев попросили экономно расходовать электроэнергию в течение всего дня потреблять электроэнергию в течение всего дня до 18:00, сообщает УНН.

С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита - стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов. В то же время электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей: солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте - говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что в энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут выработать все украинские электростанции.

Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня до 18:00 - указали в Укрэнерго.

В компании отметили, что достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00.

Ранее

В Укрэнерго сообщали, что уровень потребления электроэнергии стремительно растет. И не исключили дефицит.