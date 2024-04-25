В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так" - ЦПД

На территории Украины были заблокированы пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так". В ближайшее время враг готовит новую компанию по дискредитации. Об этом в эфире Единого марафона заявила заместитель руководителя ЦПД Совета национальной безопасности и обороны Алина Бондарчук, пишет УНН.

Вчера были заблокированы каналы "Вышка" и "Да, это так" и продолжается дальше работа, список пополняется, к сожалению рос пропаганда это как раковая опухоль она только множится и работы много, - отметила Бондарчук.

Детали

Она также отметила, что в ближайшее время враг готовит компанию по дискредитации помощи Штатов.

Это будет компания типа оружие не действенное, оружие устаревшее, оружие несвоевременное оно не спасет, - сообщила Бондарчук.

Напомним

Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией TikTok, чтобы уменьшить влияние российской пропаганды на платформе.