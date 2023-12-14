В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

С 16 июня этого года инспекторы труда провели мероприятия контроля на 668 предприятиях-должниках по выплате заработной платы. Внесено 559 предписаний по устранению выявленных нарушений. 229 предприятий-должников погасили задолженность по выплате зарплаты на сумму 295,1 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщил глава Гоструда Игорь Дегнера.

Детали

Дегнера напомнил, что после начала полномасштабного вторжения в Украину правительство приняло решение о прекращении на период военного положения проверок бизнеса, в частности, по вопросам законодательства о труде и об охране труда.

Однако во исполнение поручения Премьер-министра Украины по осуществлению внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по вопросам соблюдения законодательства о труде в части соблюдения сроков и первоочередности выплаты заработной платы на предприятиях, учреждениях, организациях и у физических лиц-предпринимателей, начиная с 16.06.2023 инспекторы труда провели мероприятия контроля на 668 предприятиях-должниках по выплате заработной платы, из которых 109 предприятий на дату проведения проверки погасили задолженность - рассказал Дегнера.

Он отметил, что по результатам мероприятий контроля инспекторами труда внесено 559 предписаний об устранении выявленных нарушений.

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"По требованию инспекторов труда 229 предприятий-должников погасили задолженность по выплате заработной платы на сумму 295,1 млн грн, то есть предприятия полностью или частично рассчитались с 16 359 работниками", - сказал Дегнера.

Глава Гоструда отметил, что военное положение не является причиной невыплаты заработной платы. "Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда только тогда, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы. Однако освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы. Наличие трудового договора при таких условиях намного упрощает процедуру получения задолженной заработной платы путем обращения в суд и принудительного взыскания органами исполнительной службы", - рассказал Дегнера.