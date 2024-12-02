В Украине восстанавливается туристическая отрасль-глава Госагентства развития туризма

За 9 месяцев в Украине произошел рост на 16% налогов, поступивших от туристической сферы по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим на сегодня, что происходит рост на 16% за 9 месяцев налогов, поступивших от (туристической – ред.) сферы по сравнению с 2021 годом. Это был первый год после COVID-19, когда отрасль начала восстанавливаться. Мы уже где-то возвращаемся к этим цифрам, это является хорошим показателем. Но мы видим, что пропорциональность конечно другая, есть существенное падение на востоке нашей страны, также есть падение в части южных областей, например на Херсонщине - рассказала Марьяна Олеськив

Она отметила, что отрасль восстанавливается, но к сожалению параллельно с этим происходят ужасные разрушения части туристической инфраструктуры на юге и конечно на востоке.

Олеськив добавила, что по данным Oxford Economics в Украине сейчас работает более 1 млн человек в сфере туризма.

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Дополнение

Олеськив сообщала, что зеленый туризм в Украине развивается, но нуждается в маркетинге. Ожидается, что новый закон О туризме будет способствовать его популяризации, собирая информацию обо всех местах размещения.