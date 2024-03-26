Из-за российской агрессии в Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов разрушения. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если говорить о других последствиях таких вражеских атак, то в первую очередь мы должны с вами говорить об отходах разрушения. Отходы разрушения - это еще один вызов, с которым Украина столкнулась начиная с первых дней полномасштабной войны. К сожалению, вынужден констатировать факт, что сегодня в Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн таких отходов - рассказал Стрелец.

По его словам, международные партнеры помогают повторно использовать эти отходы.

"Здесь на сегодня лидерство имеет Япония",- добавил министр.

Дополнение

Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов.