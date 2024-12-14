В Украине стал доступным онлайн список автостанций: что нужно знать
Киев • УНН
В Украине заработал электронный перечень автостанций, который уже содержит более 300 объектов. Владельцы могут зарегистрировать свои автостанции онлайн через сайт Укртрансбезопасности с использованием электронной подписи.
В Украине появился перечень автостанций в электронном виде, который уже содержит более 300 объектов, владельцы могут зарегистрировать свои автостанции онлайн, сообщили в Минразвития, указав, что речь идет об упорядочении сферы автобусных перевозок, пишет УНН.
Детали
«Перечень автостанций стал доступным в электронном виде. Он уже включает более 300 зарегистрированных объектов и его пополнение продолжается. Регистрация в Перечне является необходимым условием для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам», - сообщили в Минразвития в соцсетях.
В ближайшее время профайлы автостанций, как указано, станут еще более информативными: будут добавлены фото, ссылки на веб-сайты и контактные телефоны для справок.
«Включение в перечень - это просто: владельцы автостанций могут подать заявку онлайн через сайт Укртрансбезопасности. Для этого понадобится электронная подпись. В заявке нужно указать адрес автостанции, ее местоположение и основные характеристики: количество платформ, мест для стоянки, часы работы, наличие залов ожидания и туалетов. Не забудьте указать правильный регистрационный номер автостанции из Государственного реестра прав на недвижимость», - сообщили в министерстве.
Проверить перечень уже возможно на специальном сайте.
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