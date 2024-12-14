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В Украине стал доступным онлайн список автостанций: что нужно знать

В Украине стал доступным онлайн список автостанций: что нужно знать

Киев  •  УНН

 • 4473 просмотра

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В Украине заработал электронный перечень автостанций, который уже содержит более 300 объектов. Владельцы могут зарегистрировать свои автостанции онлайн через сайт Укртрансбезопасности с использованием электронной подписи.

В Украине появился перечень автостанций в электронном виде, который уже содержит более 300 объектов, владельцы могут зарегистрировать свои автостанции онлайн, сообщили в Минразвития, указав, что речь идет об упорядочении сферы автобусных перевозок, пишет УНН.

Детали

«Перечень автостанций стал доступным в электронном виде. Он уже включает более 300 зарегистрированных объектов и его пополнение продолжается. Регистрация в Перечне является необходимым условием для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам», - сообщили в Минразвития в соцсетях.

В ближайшее время профайлы автостанций, как указано, станут еще более информативными: будут добавлены фото, ссылки на веб-сайты и контактные телефоны для справок.

«Включение в перечень - это просто: владельцы автостанций могут подать заявку онлайн через сайт Укртрансбезопасности. Для этого понадобится электронная подпись. В заявке нужно указать адрес автостанции, ее местоположение и основные характеристики: количество платформ, мест для стоянки, часы работы, наличие залов ожидания и туалетов. Не забудьте указать правильный регистрационный номер автостанции из Государственного реестра прав на недвижимость», - сообщили в министерстве.

Проверить перечень уже возможно на специальном сайте.

В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов: что предполагается22 янв. 2024, 12:36 • 24164 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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