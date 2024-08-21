В Украине создадут реестр химических веществ: что это значит
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок ведения Государственного реестра химических веществ. Реестр будет содержать информацию обо всех химических веществах, которые производятся, импортируются и предоставляются на рынке в объемах более 1 тонны в год.
В Украине создадут реестр химических веществ, куда будут вносить информацию обо всех химических веществах, которые производятся, импортируются и предоставляются на украинском рынке в объемах более одной тонны в год. Об этом заявили в Минприроды, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Кабинет Министров Украины утвердил Порядок ведения Государственного реестра химических веществ. В Минприроды отмечают, что это обеспечит новые стандарты химической безопасности и приблизит Украину к ЕС.
Предполагается, что в Реестр будут вносить информацию обо всех химических веществах, которые производятся, импортируются и предоставляются на украинском рынке в объемах более одной тонны в год.
Это не только те вещества, которые используются в промышленности, но и те, которые применяются в быту. Например, в чистящих средствах и красках, таких предметах, как одежда, мебель и электроприборы и тому подобное.
Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко подчеркнула, что регистрация таких химических веществ является обязательной в Украине согласно Техническому регламенту по безопасности химической продукции
Этот документ был одобрен Правительством в конце июля текущего года. Им Украина имплементировала нормы соответствующего европейского Регламента REACH.
Поэтому Реестр станет официальной открытой базой данных о химических веществах. Каждый сможет найти в нем информацию не только о производителях, импортерах или поставщиках, а и об опасных свойствах химической продукции, объемах предоставления ее на рынок, классификации по международным стандартам, возможных рисках и мерах безопасности и т.д
Дополнение
В министерстве добавляют, что государственный реестр химических веществ будет создан на ЭкоСистеме - единой национальной экологической онлайн платформе.
Сейчас команда Минприроды работает над разработкой специального модуля ЭкоСистемы - Информационной системы обеспечения химической безопасности, где и будет размещаться Реестр. Он должен заработать уже через полгода.
Напомним,
Кабмин одобрил порядок мониторинга угроз химической безопасности. Минприроды создаст реестр угроз, будет анализировать данные о химических веществах и готовить ежегодный отчет для усиления мер безопасности.