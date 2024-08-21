В Украине создадут реестр химических веществ: что это значит

В Украине создадут реестр химических веществ, куда будут вносить информацию обо всех химических веществах, которые производятся, импортируются и предоставляются на украинском рынке в объемах более одной тонны в год. Об этом заявили в Минприроды, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Кабинет Министров Украины утвердил Порядок ведения Государственного реестра химических веществ. В Минприроды отмечают, что это обеспечит новые стандарты химической безопасности и приблизит Украину к ЕС.

Предполагается, что в Реестр будут вносить информацию обо всех химических веществах, которые производятся, импортируются и предоставляются на украинском рынке в объемах более одной тонны в год.

Это не только те вещества, которые используются в промышленности, но и те, которые применяются в быту. Например, в чистящих средствах и красках, таких предметах, как одежда, мебель и электроприборы и тому подобное.

Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко подчеркнула, что регистрация таких химических веществ является обязательной в Украине согласно Техническому регламенту по безопасности химической продукции

Этот документ был одобрен Правительством в конце июля текущего года. Им Украина имплементировала нормы соответствующего европейского Регламента REACH.

Поэтому Реестр станет официальной открытой базой данных о химических веществах. Каждый сможет найти в нем информацию не только о производителях, импортерах или поставщиках, а и об опасных свойствах химической продукции, объемах предоставления ее на рынок, классификации по международным стандартам, возможных рисках и мерах безопасности и т.д - заявила Крамаренко.

Дополнение

В министерстве добавляют, что государственный реестр химических веществ будет создан на ЭкоСистеме - единой национальной экологической онлайн платформе.

Сейчас команда Минприроды работает над разработкой специального модуля ЭкоСистемы - Информационной системы обеспечения химической безопасности, где и будет размещаться Реестр. Он должен заработать уже через полгода.

Напомним,

Кабмин одобрил порядок мониторинга угроз химической безопасности. Минприроды создаст реестр угроз, будет анализировать данные о химических веществах и готовить ежегодный отчет для усиления мер безопасности.