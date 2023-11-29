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v-ukraine-sformirovali-reestr-osuzhdennikh-za-seksualnie-prestupleniya-protiv-detei-vneseno-uzhe-600-prestupnikov

В Украине сформировали реестр осужденных за сексуальные преступления против детей: внесено уже 600 преступников

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 17:20  •  5800 просмотра

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Украина создала реестр, содержащий более 600 человек, осужденных за сексуальные преступления против детей, призванный предотвратить их повторные правонарушения путем ограничения их контактов с несовершеннолетними.

В Украине сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве, который станет предохранителем от контакта с преступниками. Сейчас там более 600 преступников.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора завершил базовый этап наполнения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что реестр – автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших уголовные правонарушения этой категории. В него вошли также и те, чья судимость за преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

"Сейчас при участии ювенальных прокуроров в реестр внесены данные обо всех обидчиках детей, совершивших преступления до его создания. Это более 600 преступников", - отмечается в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что сформированный реестр станет предохранителем повторного совершения преступлений против половой неприкосновенности детей.

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"Лицо попадает в электронную базу на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В него вносятся сведения относительно фамилии, имени, отчества осужденного, даты рождения, места жительства или пребывания, преступления, за которое он был осужден. Также она будет содержать данные об уголовном наказании, фактически отбытом им наказании и нарушении правил административного надзора", - говорится в сообщении.

 Доступ к реестру будут иметь определенный законодательством круг лиц. Кроме правоохранителей, это будут директора школ и садиков, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления.

"Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем-предупреждение преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних", - поясняют в ОГП.

Сейчас ювенальные прокуроры системно работают для дальнейшего наполнения реестра.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
В Україні сформували реєстр засуджених за сексуальні злочини проти дітей: внесено вже 600 злочинців
Ukraine has formed a register of those convicted of sexual crimes against children: 600 criminals have already been registered
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В Украине сформировали реестр осужденных за сексуальные преступления против детей: внесено уже 600 преступников

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