В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 апреля в Украине осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам за стаж, приобретенный в последние два года. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что размер пенсии зависит не только от размера заработной платы, но и от страхового стажа (то есть периода, в течение которого человек платит Единый страховой взнос - ЕСВ).

Поскольку со временем - когда человек работает - страховой стаж у пенсионера увеличивается, то и размер пенсии должен также увеличиваться

1 апреля пенсии работающим пенсионерам пересчитывают. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсии - заявили в Минсоцполитики.

В министерстве добавляют, что лично обращаться для проведения перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически, по данным, которые содержит Государственный реестр застрахованных лиц.

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Отмечается, что в этом году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Это около 6,2% от их общего количества (на 1 января 2024 г. в Украине насчитывалось 10,51 млн пенсионеров).

Дополнение

Также в Минсоцполитики подчеркнули, что выплата повышенных пенсий состоится в июне 2024 г. (с учетом повышения за апрель и май).

Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за 1 квартал, а такие отчеты будут подаваться по май - объяснили в ведомстве.

Напомним

В марте Пенсионный фонд Украины направил 70,7 млрд грн на социальные выплаты, из которых 62,1 млрд грн - на пенсии, 5,9 млрд грн - на жилищные субсидии и льготы, 2,7 млрд грн - на страховые выплаты.