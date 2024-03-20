В Украине разрабатывают законодательство для лишения званий артистов

В Украине есть два рабочих законопроекта, которые бы позволили лишать почетных званий артистов. Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в эфире телемарафона вечером 19 марта, пишет УНН.

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"У нас есть два рабочих закона, один - наш, он простой", - сказал Потураев.

Так, один из законопроектов, по его словам, - авторства нардепов Никиты Потураева и Владимира Вятровича.

"Санкции не лишают, надо иметь законодательство, которое четко говорит, что вот есть приговор суда... и это автоматически лишает. Президенту остается только подписать указ", - отметил Потураев.

Он повторил, что "наш закон очень простой, очень прозрачный, абсолютно, с четким критерием". "Критерий один - если суд выносит приговор по государственной измене, по всему спектру привлеченных, которые связаны с государственной изменой, много статей,.. есть представление, чтобы Президент был проинформирован, издал указ,... и такой человек лишается звания", - рассказал Потураев.

"Речь идет о лишении званий народного артиста, заслуженного артиста Украины тех людей, которые обвинены, в частности, в статьях Уголовного кодекса государственной измены, коллаборационизма и так далее, и которые доказаны в суде, собственно", - добавил Вятрович.

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