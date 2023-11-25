В Украине ожидаются дожди, метели и гололедица с понижением температуры до -9°C
Киев • УНН
Украину ожидает непогода с дождями, метелями и гололедом на дорогах; температура может опуститься до -9°C. Украинский гидрометцентр прогнозирует сильный снег и порывы ветра до 30 м/с в некоторых регионах.
В ближайшие три дня в Украине ожидаются дожди, метели, а на дорогах - гололед. Как сообщили в Укргидрометцентре, температура может снизиться до 9° мороза, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, сегодня в южной части умеренные, днем местами значительные дожди, местами порывы ветра 15-20 м/с; ночью в Карпатском регионе, днем в западных областях небольшой снег, в восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в центральных и восточных областях 1-6° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 13°.
В Гидрометцентре добавили, что 26-27 ноября в Украине ожидаются сложные погодные условия: в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях значительные дожди; в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях сильный мокрый снег и дождь, гололед, в Одесской, Николаевской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях сильный снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, местами, кроме западных и восточных областей, 25 м/с, в Одесской и Николаевской области 28-30 м/с; в западных областях местами небольшой снег; днем 27 ноября в Украине ослабление осадков и явлений.
Температура в воскресенье ночью и днем 0-5° мороза, в восточных, юго-восточных областях ночью 1-6° ночи тепла, днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла; в понедельник ночью 4-9° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части и восточных областях ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла.
На дорогах страны гололедица.
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В Украине ожидаются дожди, метели и гололедица с понижением температуры до -9°C
Украину ожидает непогода с дождями, метелями и гололедом на дорогах; температура может опуститься до -9°C. Украинский гидрометцентр прогнозирует сильный снег и порывы ветра до 30 м/с в некоторых регионах.
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