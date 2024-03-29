В Украине отменили более полусотни устаревших требований для бизнеса: что известно

Кабинет министров Украины внес изменения в более полусотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. Некоторые из них были приняты еще во времена УССР. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 марта, передает УНН.

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По данным Минэкономики, из ряда постановлений Кабинета Министров Украины исключили требования ставить печати на документах, которые предприниматели подают в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.

"Правительство планомерно отменяет неактуальные нормы, которые лишь усложняют работу бизнеса. Например, по закону, использование печатей стало добровольным еще 10 лет назад. Однако, в подзаконных актах соответствующие требования оставались. Сегодняшним решением Кабинет Министров Украины привел правительственные акты в соответствие с законом. А также отменил фактически не действующие, устаревшие решения, некоторые из которых были приняты еще во времена СССР и, очевидно, давно потеряли актуальность", - рассказал заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Напомним, ранее в рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 - отменить.