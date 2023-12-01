В Украине на утро небольшие осадки, проезд по основным дорогам есть, 66 населенных пунктов без света

В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 25 "шахедов" и одну из двух ракет Х-59

Во время российской атаки на юг и восток Украины Вооруженные силы Украины уничтожили 18 из 25 беспилотников "Шахид" и 1 из 2 ракет Х-59. Подразделения противовоздушной обороны отбили атаку в нескольких регионах.