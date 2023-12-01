В Украине на утро небольшие осадки, проезд по основным дорогам есть, 66 населенных пунктов без света

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  198562 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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Во время российской атаки на юг и восток Украины Вооруженные силы Украины уничтожили 18 из 25 беспилотников "Шахид" и 1 из 2 ракет Х-59. Подразделения противовоздушной обороны отбили атаку в нескольких регионах.

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