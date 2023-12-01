В Украине на утро небольшие осадки, проезд по основным дорогам есть, 66 населенных пунктов без света
В Украине идет небольшой дождь и мокрый снег, без серьезных погодных проблем, дороги проездные, но 66 населенных пунктов в 4 областях остаются обесточенными.
В Николаевской области ночью уничтожили семь "шахедов", но из-за атаки есть повреждения на агрофирмах
Украинская противовоздушная оборона уничтожила семь российских ударных беспилотников "шахед" в Николаевской области; были зафиксированы повреждения на сельскохозяйственных предприятиях, но никто не пострадал.
россияне убили еще одного жителя Донецкой области, ранили шестерых
В результате российского обстрела Торецка Донецкой области погиб один мирный житель, шестеро получили ранения, сообщил Игорь Мороз.
Враг утром обстрелами повредил инфраструктуру в Харьковской области
Российские войска атаковали Купянский район Харьковской области, повредив здания и инфраструктуру.
В Кропивницком районе во время ночной атаки врага отработала ПВО
Во время ночной атаки российских войск в Кропивницком районе в Кировоградской области работала ПВО, жертв и разрушений не зафиксировано.
Силы обороны нанесли 11 авиаударов по российским войскам
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по российским войскам, поразив личный состав, технику и зенитную установку, а ракетные войска нанесли удары по многочисленным объектам противника, включая склады с боеприпасами и радиолокационную станцию.
По Херсонской области россияне выпустили 528 снарядов, трое погибших и 8 раненых
Российские войска атаковали Херсонскую область 91 раз за сутки, в результате чего три человека погибли и восемь получили ранения.
Снег, дождь и до 15° тепла: синоптики дали прогноз на первые три дня зимы
В первые три дня зимы в Украине ожидается небольшой снег, а также дожди. В южных регионах прогнозируют повышение температуры до 9-15°C тепла.
На Авдеевском направлении за сутки отбили 20 атак врага, на фронте в целом 82 боестолкновения
Украинские войска отбили 20 российских атак на Авдеевском направлении.
В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 25 "шахедов" и одну из двух ракет Х-59
Во время российской атаки на юг и восток Украины Вооруженные силы Украины уничтожили 18 из 25 беспилотников "Шахид" и 1 из 2 ракет Х-59. Подразделения противовоздушной обороны отбили атаку в нескольких регионах.