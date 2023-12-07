В Украине дефицит электроэнергии: людей призывают уменьшить потребление во избежание отключений
Киев • УНН
Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за низких температур, ремонтных работ и уменьшения солнечной энергии. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что используется экстренная помощь из Европы, и подчеркнул ответственное потребление, особенно между 9:00 и 19:00.
В энергосистеме наблюдается дефицит из-за, в частности, снижения температуры и аварийных ремонтов. "Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Украинцев призывают уменьшить потребление, чтобы не применять графики отключений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Снижение температуры, аварийные ремонты, ограниченная работа солнечных электростанций из-за облачной погоды. Все это привело к тому, что в нашей энергосистеме сейчас наблюдается дефицит мощности. "Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы
По словам премьера, это экстренная мера, однако не всегда гарантированная.
Поэтому украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии, особенно с 9:00 до 19:00.
Как отметили в "Укрэнерго", для этого просто необходимо:
- выключить "лишний" свет в помещениях;
- не включать сразу несколько мощных приборов. Например, бойлер, стиральную машину и утюг. А в обеденный перерыв не включайте вместе чайник и микроволновую печь;
- если температура воздуха в помещении комфортная, выключите кондиционеры и обогреватели;
- вытащите зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.
Премьер отметил, что торговые центры, магазины, рестораны могут уменьшить интенсивность освещения вывесок и витрин. Предприятия могут пересмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности.
Все это позволит избежать введения графиков отключений. Ответственное потребление электроэнергии каждого из нас - это свет для всех
Также сообщил, что Украина привлекает помощь партнеров, чтобы усиливать генерацию.
Дополнение
Чтобы избавиться от дефицита электроэнергии и поддержать баланс между потреблением и производством, "Укрэнерго" применил сегодня с 11:00 до 19:00 аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии.
В Украине дефицит электроэнергии: людей призывают уменьшить потребление во избежание отключений
Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за низких температур, ремонтных работ и уменьшения солнечной энергии. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что используется экстренная помощь из Европы, и подчеркнул ответственное потребление, особенно между 9:00 и 19:00.
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