В Украине дефицит электроэнергии: людей призывают уменьшить потребление во избежание отключений

В энергосистеме наблюдается дефицит из-за, в частности, снижения температуры и аварийных ремонтов. "Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Украинцев призывают уменьшить потребление, чтобы не применять графики отключений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Снижение температуры, аварийные ремонты, ограниченная работа солнечных электростанций из-за облачной погоды. Все это привело к тому, что в нашей энергосистеме сейчас наблюдается дефицит мощности. "Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, это экстренная мера, однако не всегда гарантированная.

Поэтому украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии, особенно с 9:00 до 19:00.

Как отметили в "Укрэнерго", для этого просто необходимо:

- выключить "лишний" свет в помещениях;

- не включать сразу несколько мощных приборов. Например, бойлер, стиральную машину и утюг. А в обеденный перерыв не включайте вместе чайник и микроволновую печь;

- если температура воздуха в помещении комфортная, выключите кондиционеры и обогреватели;

- вытащите зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.

Премьер отметил, что торговые центры, магазины, рестораны могут уменьшить интенсивность освещения вывесок и витрин. Предприятия могут пересмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности.

Все это позволит избежать введения графиков отключений. Ответственное потребление электроэнергии каждого из нас - это свет для всех - указал Шмыгаль.

Также сообщил, что Украина привлекает помощь партнеров, чтобы усиливать генерацию.

Дополнение

Чтобы избавиться от дефицита электроэнергии и поддержать баланс между потреблением и производством, "Укрэнерго" применил сегодня с 11:00 до 19:00 аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии.