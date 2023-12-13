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В Украине без света почти 700 населенных пунктов - Минэнерго

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 09:35  •  25846 просмотра

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692 населенных пункта в Украине обесточены из-за боевых действий и неблагоприятных погодных условий, но текущих планов по ограничению электроснабжения или графиков отключений нет.

По состоянию на среду, 13 декабря, в результате боевых действий и непогоды обесточены 692 населенных пункта. Ограничения электроснабжения и введения графиков отключений не предвидится.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Из-за боевых действий и непогоды обесточены 692 населенных пункта. ... Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается

- информирует Министерство энергетики Украины.

Детали

Киев

Согласно официальной информации, после ночного ракетного обстрела столицы, без света остаются 35 потребителей (частные дома).

Киевская область

По техническим причины без света 1 населенный пункт - 78 абонентов.

Днепропетровская область

Вследствие неблагоприятных погодных условий без напряжения 4,4 тысячи потребителей в 37 населенных пунктах. Из-за боевых действий без света некоторое время оставались 28 абонентов, но все были запитаны.

Донецкая область

Из-за непогоды по состоянию на 6 утра без света оставалось 182 населенных пункта, впоследствии количество уменьшилось до 57 населенных пунктов (13 тысяч точек учета). В течение суток подключено 32 населенных пункта (22,2 тысячи потребителей). С учетом тех населенных пунктов, которые обесточены из-за боевых действий, всего без электроснабжения остаются 350 населенных пунктов - то есть 208 тысяч точек учета.

Запорожская область

В течение утра запитано 98 населенных пунктов - 8,7 тысячи абонентов. По состоянию на сейчас, без электроэнергии все еще остается 87 населенных пунктов (28,2 тысячи абонентов).

Николаевская область

В результате боевых действий обесточивались 130 потребителей, которые уже запитаны. Однако из-за новых обстрелов - без света 57 абонентов. В результате чего неоднократных ракетных ударов повреждены газопроводы частных домов в Очаковской громаде. Є отключения газоснабжения.

Сумщина

По технологическим причин без напряжения 1 населенный пункт (435 клиентов). Вследствие боевых действий остаются без света 58 населенных пунктов.

Тернопольская область

По техническим причины в области отключались воздушные линии 110 кВ. Все потребители запитаны по резервной линии. 

Харьковская область

Без напряжения вследствие непогоды - 27 населенных пунктов (3,4 тысячи абонентов), из-за боевых действий - 17,1 тысячи потребителей. Подключено - 15 тысяч абонентов.  В результате боевых действий поврежден газопровод в Купянском районе. Без газоснабжения осталось 60 абонентов.

Херсонщина

В областном центре из-за обстрелов обесточены 9,4 тысячи потребителей. В области остаются без напряжения 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

Черниговщина

В результате боевых действий без электроснабжения - 20 населенных пунктов (1,3 тысячи абонентов).

Напомним

Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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В Украине без света почти 700 населенных пунктов - Минэнерго

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