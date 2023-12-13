В Украине без света почти 700 населенных пунктов - Минэнерго
Киев • УНН
692 населенных пункта в Украине обесточены из-за боевых действий и неблагоприятных погодных условий, но текущих планов по ограничению электроснабжения или графиков отключений нет.
По состоянию на среду, 13 декабря, в результате боевых действий и непогоды обесточены 692 населенных пункта. Ограничения электроснабжения и введения графиков отключений не предвидится.
Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Из-за боевых действий и непогоды обесточены 692 населенных пункта. ... Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается
Детали
Киев
Согласно официальной информации, после ночного ракетного обстрела столицы, без света остаются 35 потребителей (частные дома).
Киевская область
По техническим причины без света 1 населенный пункт - 78 абонентов.
Днепропетровская область
Вследствие неблагоприятных погодных условий без напряжения 4,4 тысячи потребителей в 37 населенных пунктах. Из-за боевых действий без света некоторое время оставались 28 абонентов, но все были запитаны.
Донецкая область
Из-за непогоды по состоянию на 6 утра без света оставалось 182 населенных пункта, впоследствии количество уменьшилось до 57 населенных пунктов (13 тысяч точек учета). В течение суток подключено 32 населенных пункта (22,2 тысячи потребителей). С учетом тех населенных пунктов, которые обесточены из-за боевых действий, всего без электроснабжения остаются 350 населенных пунктов - то есть 208 тысяч точек учета.
Запорожская область
В течение утра запитано 98 населенных пунктов - 8,7 тысячи абонентов. По состоянию на сейчас, без электроэнергии все еще остается 87 населенных пунктов (28,2 тысячи абонентов).
Николаевская область
В результате боевых действий обесточивались 130 потребителей, которые уже запитаны. Однако из-за новых обстрелов - без света 57 абонентов. В результате чего неоднократных ракетных ударов повреждены газопроводы частных домов в Очаковской громаде. Є отключения газоснабжения.
Сумщина
По технологическим причин без напряжения 1 населенный пункт (435 клиентов). Вследствие боевых действий остаются без света 58 населенных пунктов.
Тернопольская область
По техническим причины в области отключались воздушные линии 110 кВ. Все потребители запитаны по резервной линии.
Харьковская область
Без напряжения вследствие непогоды - 27 населенных пунктов (3,4 тысячи абонентов), из-за боевых действий - 17,1 тысячи потребителей. Подключено - 15 тысяч абонентов. В результате боевых действий поврежден газопровод в Купянском районе. Без газоснабжения осталось 60 абонентов.
Херсонщина
В областном центре из-за обстрелов обесточены 9,4 тысячи потребителей. В области остаются без напряжения 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).
Черниговщина
В результате боевых действий без электроснабжения - 20 населенных пунктов (1,3 тысячи абонентов).
Напомним
Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.
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В Украине без света почти 700 населенных пунктов - Минэнерго
692 населенных пункта в Украине обесточены из-за боевых действий и неблагоприятных погодных условий, но текущих планов по ограничению электроснабжения или графиков отключений нет.
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