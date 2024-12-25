Глава цик рф элла памфилова заявила, что спецслужбы Украины осуществляют доставку петард по всей россии, а также напомнила членам избирательных комитетов о телефонных мошенниках, которые якобы дискредитируют избирательную систему россии, пишет УНН со ссылкой на DW.

"Силы спецслужб Украины... Доставка петард со взрывчатыми и мгновенными детонирующими веществами осуществляется по всей россии, то есть человек зажигает петарду, которая взрывается мгновенно", - сказал председатель цвк рф на заседании комиссии.

К тому же она призвала членов избирательных комитетов "не поддаваться на уловки" телефонных мошенников, которые якобы хотят "дискредитировать всю избирательную систему россии".

С 13 декабря россияне по меньшей мере 50 раз атаковали банки, почтовые отделения, полицейские автомобили и другие объекты в россии под влиянием телефонных мошенников, подсчитал "Медиазона".

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