В центре Черкасс саперы обнаружили снаряд

Вчера, 28 марта в 10:35, к спасателям поступило сообщение о артиллерийский снаряд, который был найден на улице Ильина в центре Черкасс.

Опасный предмет был найден во время выполнения аварийно-восстановительных работ на сети водоотведения. Откапывая трубу работники наткнулись на предмет, который по внешним признакам был похож на артиллерийский снаряд. Все работы сразу было прекращены, место находки ограждено, а информацию о взрывоопасном предмете передано по линии экстренного вызова "101".

Через восемь минут на место происшествия прибыла пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления. Обозначив рабочую зону, саперы осмотрели находку, которая была идентифицирована как артиллерийский снаряд времен прошлых войн калибром 75 мм.

После эвакуации взрывоопасного предмета в специальный контейнер, специалисты ГСЧС с помощью специальных приборов провели дополнительное обследование подозрительной территории. По результатам, других взрывоопасных предметов саперами обнаружено не было.

Как сообщал УНН, человек в Донецкой области погиб разбирая боеприпас.