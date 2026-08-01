В центре Одессы 18-летний пострадавший из-за атаки рф дронами

В центре Одессы в результате атаки рф дронами пострадал 18-летний парень, сообщил в субботу глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.

В результате попадания в жилой дом пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали и оказывают необходимую помощь - написал Лысак.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, один из вражеских БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы", - добавил глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях.

На месте работают все оперативные и коммунальные службы. Развернут штаб для помощи жителям, указал глава ГВА.

россия атаковала Одессу, есть попадание в жилой дом