В центре Киева 2 декабря ограничат движение из-за визита иностранных делегаций

В понедельник в центре Киева временные ограничения дорожного движения из-за мероприятий с участием иностранных делегаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы охраны.

"2 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", - говорится в сообщении.

Справка

Сотрудники Государственной службы охраны предоставляют охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами,

Военнослужащие Управления государственной охраны Украины совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения авто официальных делегаций. Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.