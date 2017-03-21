В.Троян: пограничники должны обеспечить контроль на востоком Украины

"Наша цель остается неизменной: охрана и безопасность западных границ государства, а также готовность обеспечить 100% контроль над восточной границей государства", - отметил замминистра.

По его словам, сегодня на границе функционируют 227 пунктов пропуска и пунктов контроля. Из них по категории перевозок: международных - 164, межгосударственных - 28 и местных - 35. Биометрический контроль на I-й линии осуществляется в 157 межгосударственных и международных пунктах пропуска, на II-й линии - оборудование для контроля с использованием отпечатков пальцев установлен в 97 пунктах пропуска. Также 125 пунктов пропуска подключены к базам данных Интерпола.

"С начала подключения системы в августе 2015 года Украина отреагировала на 9900 сообщений Интерпола, из которых реализовала 2445 информаций в отношении лиц и транспортных средств", - отметил В.Троян.

В МВД отметили, что реформаторские процессы позволили текущего года показать значительное повышение показателей. Так, выявлено 59 человек с поддельными паспортными документами, 501 с недействительными документами и 35 без документов. Задержаны 155 нелегальных мигрантов. В пунктах пропуска прекращено 6 попыток незаконного вывоза за границу 7 детей. Всего с начала года сотрудники ДПС задержали около 4000 человек за незаконное пересечение границы.

Как сообщал УНН, МВД инициировало создание рабочей группы по перерасчету пенсий ветеранам и пенсионерам ОВД.