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В.Троян: прикордонники повинні забезпечити контроль над сходом України

Київ • УНН

 • 9311 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Мета прикордонної служби на сьогодні – готовність забезпечити стовідсотковий контроль над східним кордоном держави. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, коментуючи запровадження системи інтегрованого контролю кордоном та оснащення пунктів пропуску обладнанням біометричного контролю, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

В.Троян: прикордонники повинні забезпечити контроль над сходом України

“Наша мета залишається незмінною: охорона та безпека західних кордонів держави, а також готовність забезпечити 100% контроль над східним кордоном держави”, — зазначив заступник міністра.

За його словами, сьогодні на кордоні функціонують 227 пунктів пропуску та пунктів контролю. З них за категорією перевезень: міжнародних — 164, міждержавних — 28 та місцевих — 35. Біометричний контроль на І-й лінії здійснюється у 157 міждержавних та міжнародних пунктах пропуску, на ІІ-й лінії — обладнання для контролю з використанням відбитків пальців встановлено у 97 пунктах пропуску. Також 125 пунктів пропуску підключено до баз даних Інтерполу.

“З початку підключення системи у серпні 2015 року Україна відреагувала на 9900 повідомлень Інтерполу, з яких реалізувала 2445 інформацій щодо осіб та транспортних засобів”, — зазначив В.Троян.

В МВС зазначили, що реформаційні процеси дали змогу поточного року показати значне підвищення показників. Так, виявлено 59 осіб з підробленими паспортними документами, 501 з недійсними документами та 35 без документів. Затримано 155 нелегальних мігрантів. У пунктах пропуску припинено 6 спроб незаконного вивезення за кордон 7 дітей. Загалом з початку року працівники ДПС затримали близько 4000 осіб за незаконне перетинання кордону.

Як повідомляв УНН, МВС ініціювало створення робочої групи щодо перерахунку пенсій ветеранам та пенсіонерам ОВС.

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