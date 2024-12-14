В Telegram заявили, что в течение этого года удалили более 15 миллионов групп и каналов с вредоносным контентом

Тelegram удалил более 15 миллионов подозрительных групп и каналов в 2024 году. В этом сотрудникам компании помог искусственный интеллект, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

В Telegram заявили, что в 2024 году удалили 15,4 миллиона групп и каналов, связанных с вредным контентом, таким как мошенничество и терроризм, отметив, что эти усилия были "расширены с помощью передовых инструментов модерации ИИ".

Это объявление является частью недавно запущенной страницы модерации, созданной Telegram для лучшего информирования общественности о своих усилиях по модерации. Согласно странице модерации Telegram, после ареста Дурова в августе наблюдается заметный рост принудительных мер модерации после ареста Дурова в августе.

Напомним

В этом году Telegram находился под беспрецедентным давлением, чтобы очистить свою платформу после того, как его основателя Павла Дурова арестовали во Франции и ему предъявили обвинения в предполагаемом вредоносном контенте, опубликованном в его приложении для обмена сообщениями.

Politico: дело против Дурова началось с того, что Telegram отказал полиции в просьбе открыть личность насильника