В течение суток произошло 120 боевых столкновений: ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. В целом враг нанес 17 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 74 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отбили 2 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 6 атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Здесь наши защитники отбили 19 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника вблизи Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники техники, а также склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении Генштаба.