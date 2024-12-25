В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение по расположению пункта управления 810-й обрмп вс рф.

В СтратКоми ВСУ подтвердили поражение по расположению пункта управления 810-й обрмп вооруженных сил российской федерации, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью Вооруженные Силы Украины нанесли удар по расположению пункта управления 810 обрмп вооруженных сил российской федерации, который находится в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов. Данное огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил российской федерации координировать военные операции против народа Украины. Вооруженные Силы Украины могут нанести поражение в любом месте и в любое время для защиты украинского народа от российской агрессии", - сообщили в СтратКоме ВСУ в Telegram.

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