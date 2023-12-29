В столице уже трое погибших от атаки рф: еще одну жертву вытащили из-под завалов склада
Трое погибших, 24 ранены в результате российского ракетного удара по Киеву; тело было найдено из-под завалов склада.
Дуда созывает срочное совещание в бюро нацбезопасности Польши после появления "неопознанного объекта" в воздушном пространстве
Президент Польши Анджей Дуда созывает срочное совещание после того, как неизвестный объект вошел в польское воздушное пространство.
Вражеский удар по Киеву: по уточненной информации ранены 24 человека
В результате российского ракетного удара по Киеву погибло 2 и ранено 24 человека, 20 из них госпитализированы; официальные цифры могут возрасти по мере уточнения данных.
"Хочу, чтобы звуки взрывов услышали во всем мире": Кулеба призвал партнеров усилить поддержку Украины
Министр иностранных дел Украины осудил призывы к переговорам после смертоносной ночной атаки России, подчеркивая необходимость дальнейшей глобальной поддержки.
Санкции США препятствуют планам россии увеличить экспорт сжиженного природного газа по морю - Reuters
Санкции США являются главным препятствием для планов россии увеличить экспорт сжиженного природного газа морскими путями. Таким образом россия планирует компенсировать снижение экспорта трубопроводного газа в Европу.
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
Главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в 2024 году.
Атака рф на Киев: из-под завалов достали вторую жертву
Вторая жертва была найдена мертвой в Киеве после российского удара; в результате атаки были ранены 28 человек, 25 из которых госпитализированы.
Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения - Офис генпрокурора
По состоянию на 12:00 в Украине известно о по меньшей мере 16 погибших и 97 раненых в результате масштабной атаки рф. Среди пострадавших уже есть двое детей.
Во время атаки россии на Украину "неизвестный объект" залетел в воздушное пространство Польши
"Неизвестный объект" вошел в польское воздушное пространство из Украины во время российской атаки.
Энергетики восстанавливают энергоснабжение на Киевщине и Днепропетровщине, но пока ожидают разрешение ГСЧС для ремонта в Одессе
Электроснабжение восстановлено в Киевской и Днепропетровской областях; Одесса ждет расчистки после обстрелов для проведения ремонтных работ.