В столице уже трое погибших от атаки рф: еще одну жертву вытащили из-под завалов склада

В Киеве увеличилось количество погибших в результате вражеской ракетной атаки, сейчас уже известно о трех жертвах, сообщил мэр Виталий Кличко, пишет УНН.

Уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного погибшего достали из под-завалов складского помещения - написал Кличко в Telegram.

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По уточненной информации из-за ракетной атаки на Киев 24 человека получили ранения, 20 из них госпитализировали.

Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей