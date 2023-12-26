В столице проводятся учения по безопасности: проверяют транспорт и разворачивают блокпосты

В Киеве с 25-го по 28-е декабря будут проводить учения по безопасности. Будут проверять транспорт и документы. Также предполагается развертывание временных блокпостов. Об этом сообщила пресс-служба КМВА, пишет УНН.

В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей это важнейшая задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, которые обеспечивают оборону столицы. Поэтому, Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря - говорится в сообщении КМВА.

Детали

Отмечается, что учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, и элементов инженерных заграждений.

Будут проверять транспорт и документы. Также будут проводиться определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.