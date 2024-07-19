С 22 июля по 26 августа Киевский фуникулер будет закрыт на ежегодный плановый ремонт. Проведут ремонт оборудования, замену деталей и испытания перед возобновлением работы.
Киевский фуникулер будет закрыт с 22 июля по 26 августа на плановый ремонт. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что такой ремонт проводится ежегодно. В то же время в КГГА рассказали, что за период с 22 июля по 26 августа будет сделано:
Также в КГГА сообщили, что перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.
Напомним
18 июля в столичном районе Позняки вспыхнул пожар в продуктовом супермаркете на улице Здолбуновской. Перед возгоранием прогремел взрыв, вероятно, генератора или трансформатора.