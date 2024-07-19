Киевский фуникулер будет закрыт с 22 июля по 26 августа на плановый ремонт. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что такой ремонт проводится ежегодно. В то же время в КГГА рассказали, что за период с 22 июля по 26 августа будет сделано:

Отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы.

Проведут сокращение троса.

Обследуют контактную сеть и шпалы и частично их заменят.

Выполнят текущий ремонт вагонов.

Также в КГГА сообщили, что перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

Напомним

18 июля в столичном районе Позняки вспыхнул пожар в продуктовом супермаркете на улице Здолбуновской. Перед возгоранием прогремел взрыв, вероятно, генератора или трансформатора.