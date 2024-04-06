В столичном метро произошло возгорание: что известно

В Киеве произошло возгорание на станции метро "Минская", на платформе горел светильник. Сейчас станция работает в обычном режиме. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Ст. м. "Минская" работает в обычном режиме Возгорание светильника на платформе было оперативно ликвидировано с помощью огнетушителя. На место направлены специалисты по пожарной безопасности и электроснабжению для выяснения всех обстоятельств инцидента - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Напомним

С 4 апреля на станции метро "Крещатик" Киевского метрополитена заработал еще один вестибюль.