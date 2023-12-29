В США вышла из тюрьмы Джипси Бланшар, которая организовала убийство своей жестокой матери

Досрочно вышла из тюрьмы Джипси Роуз Бланшар, осужденная за организацию убийства своей своей матери Клодин "ДиДи" Бланшар. Мать годами издевалась над дочерью и лечила ей от вымышленных болезней. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Джипси Бланшар, которая сейчас 32 года, была освобождена из исправительного центра Чилликоте в штате Миссури. По словам представительницы Департамента исправительных учреждений штата Карен Пойманн, Бланшар выпустили условно-досрочно после отбытия 85% первоначального срока.

Во время расследования убийства матери расследования убийства матери Бланшар признала вину и пошла на сделку со со следствием. Учитывая то, что Джипси Бланшар подверглась жестокому обращению со стороны со стороны матери, она была приговорена к 10 годам лишения свободы. Первоначально предъявленное ей обвинение обвинение в убийстве первой степени означало бы пожизненное заключение. Она отбыла семь лет тюрьмы вместо десяти.

История

В 2015 году Джипси Бланшар со своим парнем Николасом Годеджоном спланировала убийство своей матери после лет издевательств. Парень зарезал Клодин Бланшар ножом, который дала ему Джипси. После этого пара сбежала, но вскоре их задержали. Николас отбывает пожизненное без права на условно-досрочное освобождение.

Пражский стрелок признался в других убийствах

Дело Джипси вызвало интерес в СМИ. О нем сняли несколько документальных фильмов, а также телесериал "The Act" ("Притворство"). В нем рассказывается, как мать годами убеждала дочь в том, что она не может ходить, нуждается в медицинской помощи, должна пользоваться кислородным баллоном и зондом для питания. На самом деле ребенок был полностью здоровым. Когда Джипси повзрослела, она задумала убить свою мать. Во время заключения она дала несколько интервью, в которых рассказала о сложном детстве, и написала мемуары, которые опубликуют в январе.