В США со льдин спасены 122 рыбака
Киев • УНН
122 рыбака были спасены с льдины на озере Супериор, штат Миннесота, никто не пострадал после того, как лед оторвался от берега.
122 рыбака, которые застряли на льдине, которая сдвинулась с озера в американском штате Миннесота, спасены и находятся в безопасности. Об этом сообщает Northern News Now, передает УНН.
Детали
Более 100 рыбаков были спасены с льдины на Верхнем Красном озере в пятницу вечером после того, как лед оторвался от берега, и они оказались на мели.
По данным офиса шерифа округа Белтрами, всего через несколько часов с льдины эвакуировали 122 человека.
В службу чрезвычайных ситуаций округа Белтрами поступил звонок незадолго до 17:00 о том, что десятки рыбаков находятся на куске льда, который отделился от главного берега, и их разделяла открытая вода длиной более 30 футов.
Когда первые спасатели прибыли на место происшествия, они немедленно начали определять место для безопасной эвакуации тех, кто оказавшихся на льду. Для спасательной операции спасатели отправились на курорт на на юго-восточный берег Верхнего Красного озера.
В какой-то момент до прибытия спасателей случайные прохожие попытались доплыть на каноэ до своей льдины, чтобы эвакуировать рыбаков, но четверо людей упали в открытую воду, и их вернули на на льдину, чтобы согреться в рыбацком приюте.
Через три часа, вскоре после 7:30 вечера, все рыбаки, застрявшие на мели, были безопасно доставлены на берег на воздушной лодке, и никто не пострадал.
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В США со льдин спасены 122 рыбака
122 рыбака были спасены с льдины на озере Супериор, штат Миннесота, никто не пострадал после того, как лед оторвался от берега.
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