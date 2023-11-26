В США бывшего полицейского, осужденного за убийство чернокожего, ранили в тюрьме

Бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, которого осудили за убийство Джорджа Флойда, ранили ножом в тюрьме. Об этом сообщили АР, передает УНН.

Детали

Информацию о ранении Дерека Шовина подтвердило Бюро тюрем и отметило, что сотрудники приняли "спасательные меры", прежде чем заключенного доставили в больницу для дальнейшего лечения и обследования. Бюро не предоставило медицинский статус "по соображениям конфиденциальности и безопасности".

Однако недавно в некоторых СМИ начали появляться неподтвержденные сообщения о смерти бывшего полицейского.

Напомним

46-летний Флойд, которого полиция подозревала в попытке передать фальшивые деньги, умер в мае 2020 года в больнице. Туда он попал после того, как Шовин во время "задержания" более девяти минут давил коленом на его шею. Убийство было снято на видео и позже вызвало волну протестов против расизма и жестокости полиции во всем мире.

Дерека Шовина, бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса, был признан виновным в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда при исполнении служебных обязанностей.

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