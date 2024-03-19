В Севастополе задержан 18-летний за надпись в бюллетене "Нет войне, мир Украине"

В Севастополе задержали 18-летнего молодого человека за надпись в бюллетене "Нет войне, мир Украине". На его поиск была направлена следственно-оперативная группа.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

На 17 марта в Севастополе 18-летнего Илью Б. задержали за написание "Нет войне, мир Украине" в бюллетене на участке № 55.

Надпись заметили после того, как молодой человек покинул участок.

Согласно полученной информации, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника отдела обеспечения общественного порядка министерства внутренних дел рф, а также к Илье наведались домой.

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