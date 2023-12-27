В Севастополе взрывы, в РФ заявили о сбитии дрона

В Севастополе прогремели взрывы, оккупационный губернатор города Михаил Развожаев сообщил о работе российской ПВО над морем в Севастополе и сбитии одного беспилотника. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

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По словам Развожаева, повреждений инфраструктуры не зафиксировали

В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА. По информации от спасательной службы Севастополя, в настоящее время никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев

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