В сети распространяется видео казни оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен: омбудсмен отреагировал

Казнь тех, кто сдаётся в плен, - это военное преступление. Так омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен, передает УНН.

... в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен! Это очередное нарушение Женевских конвенций и проявление неуважения к международному гуманитарному праву! Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста! Мир не должен потакать таким преступлениям - заявил Лубинец.

Омбудсман Украины по этому поводу уже обратился к:

- во-первых, Международному комитету Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных. А на видео четко видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки - подняты вверх. Они не несли никакой угрозы! Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных.

- во-вторых, к Организации Объединенных Наций, чтобы постоянная мониторинговая миссия ООН фиксировала этот факт, как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права россией.