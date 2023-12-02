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В сети распространяется видео казни оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен: омбудсмен отреагировал

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 19:59  •  8969 просмотра

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил расстрел оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен, как военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.

Казнь тех, кто сдаётся в плен, - это военное преступление. Так омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен, передает УНН.

... в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен! Это очередное нарушение Женевских конвенций и проявление неуважения к международному гуманитарному праву! Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста! Мир не должен потакать таким преступлениям

- заявил Лубинец.

Омбудсман Украины по этому поводу уже обратился к:

-          во-первых, Международному комитету Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных. А на видео четко видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки - подняты вверх. Они не несли никакой угрозы! Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных.

-          во-вторых, к Организации Объединенных Наций, чтобы постоянная мониторинговая миссия ООН фиксировала этот факт, как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права россией.

рф должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен! Отмечу, что они не единичны - это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленевке! Я считаю, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, которые совершили это преступление! В то же время отмечу, что такие преступления - это ответственность и высшего руководства рф! Наказание должны понести все! 

- резюмировал Лубинец.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
У мережі шириться відео страти окупантами українських військових, які здавалися в полон: омбудсмен відреагував
Video of the execution of Ukrainian soldiers who surrendered by the occupiers is circulating online: the Ombudsman reacts
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