В селе на Полтавщине бешеный кот покусал двух людей: в окрестных селах проводят профилактические прививки животным

Больной бешенством кот покусал двух людей в селе Омельник Кременчугского района. В зоне риска распространения болезни 12 сел Омельницкой общины. Эту территорию объявили "угрожающей зоной", и проводят там бесплатные прививки для животных от бешенства. Об этом рассказал председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

К угрожающей зоне неблагополучного пункта отнесли территории сел Омельник, Варакуты, Гуньки, Демидовка, Запселье, Крамаренко, Литвиненко, Пустовиты, Радочины, Степановка, Федоренки, Яремовка Омельницкой громады. Сейчас в указанных населенных пунктах животным проводят бесплатные прививки от бешенства. - сообщил Пронин.

Детали

Глава ОВА также отметил, что в селе где произошел инцидент уже отработали специалисты ветеринарной медицины. Они провели эпизоотическое обследование и отбор патологического материала. Лабораторные исследования подтвердили заболевание кота бешенством.

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Напомним

Ранее УНН писал, что из-за военного положения, ограничивающего пероральную вакцинацию диких животных от бешенства и иммунизацию домашних животных, в Украине в 2023 году наблюдался рост случаев бешенства среди животных в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.