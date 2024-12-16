В Счастливом на Киевщине заработал новый ЦПАУ Дія.Центр
Киев • УНН
В селе Счастливое открыли современный ЦПАУ Дія.Центр, который будет обслуживать более 20 тысяч жителей. Центр предоставляет 238 услуг и имеет специальное оборудование для людей с инвалидностью.
В селе Счастливое Бориспольского района Киевской области открыли обновленный современный ЦПАУ Дія.Центр. Об этом рассказал председатель ОВА Руслан Кравченко у себя в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам Кравченко, центр будет обслуживать более 20 тысяч жителей Пристоличной громады, обеспечивая быстрое и удобное получение услуг.
"В целом это уже 5 центр такого формата в регионе. ЦНАПы созданы по современным стандартам, чтобы граждане могли комфортно получать необходимые услуги. Благодарен Минцифре за эту колоссальную работу", - написал Кравченко.
ЦПАУ предоставляет 238 услуг. Здесь можно зарегистрировать место жительства, гражданское состояние, недвижимость, бизнес, получить паспортные, земельные и ряд других услуг.
Пространство полностью оборудовано для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью, есть все необходимое для обслуживания лиц с нарушением слуха, в частности, есть возможность установки видеосвязи с переводчиком жестового языка.
В помещении ЦПАУ предоставляются сопутствующие услуги: установлен платежный терминал, WI-FI.
Работники Центра также, при необходимости, предоставят посетителям консультации по пользованию мобильным приложением "Дія".
"Открытие таких центров - это важный шаг к упрощению коммуникации между гражданами и государством, ведь каждый украинец имеет право на доступные и эффективные услуги", - указал Кравченко.
Напомним
На Киевщине вручили 81 денежный сертификат на жилье защитникам Украины. В 2024 году государство планирует выделить 5,7 млрд грн для обеспечения жильем около 2500 ветеранов войны.