Европейский университет, который был известен защитой академической свободы, стал нежелательным для диктаторского режима Путина, особенно после роста авторитарных настроений в России, поэтому факультет политических наук в частном университете из-за закрытия "экстремизма".

Пишет УНН с ссылкой на данные Британской разведки.

19 июня Ученый совет частного Европейского университета в санкт-петербурге принял решение о закрытии факультета политических наук. В 2016 году университет был лишен лицензии из-за жалобы депутата думы Виталия Милонова на Центр гендерных исследований, который, по его мнению, мог способствовать подготовке к "цветным революциям".

Университет апеллировал к президенту Путину, и лицензия была восстановлена. 2023 году российские власти провели расследование в отношении деятельности, которую они классифицируют как "экстремизм", то есть критическую к правительству. Европейский университет, известный защитой академической свободы, стал нежелательным для власти, особенно после роста авторитарных настроений в России со времени восстановления Путина на посту президента в 2012 году и с началом войны в Украине в 2022 году.

После масштабного вторжения в Украину администрация Путина усилила контроль над высшими учебными заведениями. Введен обязательный курс "основы российской государственности", были уволены некоторые ученые, которые высказывались против войны, а также закрыты образовательные программы, которые кремль считал угрожающими. Изоляция, наступившая с началом войны, сказалась на российской науке.

По информации, опубликованной в "ведомостях", опрос, проведенный журналом nature, показал, что рап за последние 12 месяцев упала в рейтинге с 71-го на 94-е место. московский государственный университет также снизил свои позиции, занимая 420 место. На санкт-петербургском международном юридическом форуме, состоявшемся в конце июня, обсуждалась поддержка консервативного подхода к образованию, критика изучения иностранных языков и необходимость замены "антигосударственных" учебников.

Напомним,

В рамках пропагандистского проекта кремль планирует обеспечить библиотеки временно оккупированных частей Украины книгами, сообщающими об "исторической принадлежности" рф временно захваченных украинских регионов.