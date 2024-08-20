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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 10 годам колонии за якобы шпионаж в пользу ВСУ

В Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 10 годам колонии за якобы шпионаж в пользу ВСУ

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 22:09  •  16389 просмотра

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В Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 10 годам колонии за якобы шпионаж в пользу ВСУ. Виктор Руденко не признал себя виновным, заявив, что действовал «в пользу своей Родины».

Городской суд Санкт-Петербурга 19 августа признал виновным гражданина Украины Виктора Руденко в шпионаже и приговорил его к 10 годам заключения в колонии строгого режима. По версии российских властей, Руденко собирал и передавал Вооруженным силам Украины информацию, которая, хотя и не являлась государственной тайной, могла нанести ущерб безопасности России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, передает УНН.

Детали

Как сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, Руденко, который по информации российского издания «Медиазона» работает трактористом в Харькове, собирал эти сведения в марте 2022 года, находясь на территории Украины.

На судебном заседании детали обвинения не были разглашены, однако судья постановила конфисковать мобильный телефон Руденко в пользу государства, а его SIM-карту уничтожить, поскольку они были признаны «средствами преступления». Лебедева также отметила, что действия Руденко якобы привели к минометному обстрелу российской мотострелковой дивизии в населенном пункте, информацию о котором он передал ВСУ.

Руденко не отрицал, что передавал информацию, однако не признал себя виновным, заявив, что действовал «в пользу своей Родины». Документы Руденко, такие как военный билет и рабочее удостоверение, будут храниться до его освобождения.

Этот приговор стал очередным случаем осуждения украинских граждан в России. Накануне, 6 августа, другой гражданин Украины, Алексей Ефименко, был приговорен к 7 годам колонии по аналогичным обвинениям в шпионаже.

У Швейцарії затримали ексдипломата за шпигунство на користь Китаю9 августа 2024, 01:05 • 37503 просмотра

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