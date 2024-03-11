В Ровно сообщили о заминировании ОВА
Киев • УНН
Анонимное сообщение о минировании здания Ровенской областной военной администрации привело к эвакуации сотрудников.
Аноним сообщил о заминировании здания Ровенской ОВА, работников эвакуировали. Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.
Получили анонимное сообщение о заминировании Ровенской ОГА. Согласно правилам, эвакуируем работников
Он также заявил, что о результатах обследования здания сообщит позже.
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