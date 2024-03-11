В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

Активисты "АТЕШ – Гражданская Сила" развивают мощную ячейку в Тольятти. Об этом они сами сообщили в своём телеграм-канале, передаёт УНН.

Агитационные материаллы "АТЕШ", уже смогли увидеть десятки тысяч людей по всему городу. Это дало колоссальный результат и к нам ежедневно присоединяется огромное количество людей, готовых бороться за свое будущее и будущее своих детей. – отметили активисты.

Детали

В качестве подтверждения своих слов они опубликовали ряд снимков из города, с агитационными материалами. И добавили, что в городе немало людей готовых и желающих бороться с преступным режимом.

Новые члены нашей команды сразу же понимают, что быть полезным может КАЖДЫЙ, вне зависимости от рода деятельности, опыта работы, социального положения. Самое главное это желание противостоять преступному режиму, который едеждевно убивает тысячи ни в чем не повинных людей. - добавили в "АТЕШ".

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