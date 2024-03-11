ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 17:20  •  7761 просмотра

Read in English

Партизанское движение "АТЕШ - Гражданская сила" набирает обороты в российском городе Тольятти: активисты сообщают, что ежедневно к ним присоединяется огромное количество людей для борьбы с преступным режимом.

Активисты "АТЕШ – Гражданская Сила" развивают мощную ячейку в Тольятти. Об этом они сами сообщили в своём телеграм-канале, передаёт УНН.

Агитационные материаллы "АТЕШ", уже смогли увидеть десятки тысяч людей по всему городу. Это дало колоссальный результат и к нам ежедневно присоединяется огромное количество людей, готовых бороться за свое будущее  и будущее своих детей.

– отметили активисты.

Детали

В качестве подтверждения своих слов они опубликовали ряд снимков из города, с агитационными материалами. И добавили, что в городе немало людей готовых и желающих бороться с преступным режимом.

Новые члены нашей команды сразу же понимают, что быть полезным может КАЖДЫЙ, вне зависимости от рода деятельности, опыта работы, социального положения. Самое главное это желание противостоять преступному режиму, который едеждевно убивает тысячи ни в чем не повинных людей.

 - добавили в "АТЕШ".

В попытках избавиться от партизан россияне перебрасывают силовиков из москвы в оккупированный Крым - "АТЕШ"4 марта 2024, 20:47 • 27469 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Войнаполитика
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  37395 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  53900 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  55804 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  103727 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  103261 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187921 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177221 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173219 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  252068 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102684 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Новости по теме
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

  •  7761 просмотра
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

  •  8736 просмотра
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

  •  10450 просмотра
Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан

Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан

  •  6313 просмотра
Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

  •  8056 просмотра
"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

  •  12716 просмотра
Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения

Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения

  •  10726 просмотра
В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР

В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР

  •  10764 просмотра
В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

  •  12483 просмотра
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксклюзив

  •  37395 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  101514 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  89147 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  131097 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  100255 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  68400 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  131097 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  219578 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  221027 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  252068 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  245564 просмотра

В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ - Гражданская сила" набирает обороты в российском городе Тольятти: активисты сообщают, что ежедневно к ним присоединяется огромное количество людей для борьбы с преступным режимом.

Война •   •  7761 просмотра
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.

политика •   •  8736 просмотра
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена ракетная опасность, из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области рф.

Война •   •  10450 просмотра
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан

В Киеве правоохранители задержали членов группировки, которые мошенничали граждан, представляясь работниками полиции и торговых центров, обещая за деньги снять мужчин призывного возраста с воинского учета, по 10 эпизодам мошенничества, вымогательства и похищения людей.

Криминал и ЧП •   •  6313 просмотра
Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан

Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по парабиатлону завоевала 20 наград, среди которых 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионате мира в Канаде.

спорт •   •  8056 просмотра
Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, подчеркнул, что главная миссия журналистов в Украине - показать миру трагедию, вызванную российской агрессией, приведя статистику опасностей, с которыми сталкиваются работники СМИ, освещающие войну, включая убийства, задержания и нарушения их прав со стороны России.

Война •   •  12716 просмотра
"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения

российская армия нанесла 7 ударов по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив 11 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линии электропередач, гостиницу и магазин.

Война •   •  10726 просмотра
Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения

В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР

В государственную думу россии внесен законопроект о признании недействительным решения 1954 года о передаче Крыма от рфср к Украине.

Война •   •  10764 просмотра
В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР

В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

Энергетики восстановили электроснабжение всех домов в Одесской области после того, как российский беспилотник вызвал повреждения и перебои в электроснабжении.

Война •   •  12483 просмотра
В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает Украину и призывает к поражению россии, осознавая, что Европа должна пользоваться стратегической автономией и наращивать свой военный потенциал в отсутствие зонтика безопасности США.

Война •   •  37395 просмотра
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт