В рф вспыхнула электроподстанция. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В российском ростове-на-дону предположительно внезапно вспыхнула электроподстанция.

Жители информируют, после вспышки десятки улиц города остались без электричества, кроме того, из-за отсутствия энергии упал напор воды.

В "ростовэнерго" заявили, что на территорию электроподстанции ветром занесло упаковочную пленку с соседней строительной площадки.

Электрозавод пылает в рф: что известно