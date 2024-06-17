У російському ростові раптово спалахнула електропідстанція
Київ • УНН
У російському місті ростов-на-дону загорілася електропідстанція, внаслідок чого частина міста залишилася без електрики.
У рф спалахнула електропідстанція. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У російському ростові-на-дону імовірно раптово спалахнула електропідстанція.
Мешканці інформують, після спалаху десятки вулиць міста залишилися без електрики, крім того, через відсутність енергії впав напір води.
У "ростовенерго" заявили, що на територію електропідстанції вітром занесло пакувальну плівку із сусіднього будівельного майданчика.
Електрозавод палає у рф: що відомо07.12.23, 16:48 • 33814 переглядiв